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سياسة

شاهد: إحباط محاولة تهريب جماجم بشرية عبر البريد

9/2/2018

قال مسؤول الجمارك في جزيرة بالي السياحية الإندونيسية إنهم أحبطوا محاولة لتهريب 24 جمجمة بشرية مزينة إلى هولندا عبر البريد.

وكُتب على البطاقات التي وضعت على الصناديق، أن الجماجم مصنّعة من مواد صناعية، غير أن مسؤولين في مركز الحفاظ على التراث الثقافي في جزيرة بالي الإندونيسية كشفوا أنها جماجم بشرية عقب فحصها.

وقال المسؤول الجمركي، إن الجماجم هي على الأرجح من بابوا وهي منطقة ميلانيزية تشكل أقصى شرق إندونيسيا وكاليمانتان في جزيرة بورنيو والتي تعد موطنا لشعوب داياك الأصلية.

واستنادا إلى الأبحاث التي أجراها علماء الآثار فإن هذه الجماجم على الأرجح تأتي من قبيلة داياك في كاليمانتان (بولاية بورنيو) وأيضا من قبيلة أخرى في بابوا.

ولم تلق السلطات القبض على أحد.

وقالت الوزارة إن مركز التراث الثقافي سيقرر طريقة التعامل مع الجماجم.

ومقاطعة بابوا هي إحدى مقاطعات إندونيسيا، وعاصمتها جايابورا وتعتبر من مناطق الجذب السياحي الكبير في إندونيسيا نسبة للمواقع الحضارية القديمة ويسكنها سكان أصليون.

المصدر : أسوشيتد برس
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