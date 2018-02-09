شاهد: أوضاع مأساوية لمئات الفلسطينيين أمام معبر رفح بعد إغلاقه

أغلقت السلطات المصرية معبر رفح على الحدود مع قطاع غزة اليوم (الجمعة) أمام المسافرين بعد الإعلان عن بدء عملية عسكرية في شمال ووسط سيناء.

وقال مدير المعبر لمراسلة الجزيرة مباشر إن إغلاق المعبر جاء بسبب الظرف الأمني في سيناء.

وكان من المفترض أن يكون اليوم (الجمعة) هو اليوم الثالث والأخير الذي يفتح فيه المعبر، بعد أن أعلنت السلطات المصرية فتح المعبر لمدة 3 أيام.

وتكدس مئات المسافرين أمام المعبر بعد الإعلان عن إغلاقه، معربين عن حزنهم وإحباطهم جراء إغلاق المعبر رغم حاجتهم الشديدة إلى السفر.

وقالت مراسلة الجزيرة مباشر غالية حمد إن 700 فلسطيني سافروا عبر المعبر أمس (الخميس) بينما لم يتجاوز عدد المسافرين أول أمس الأربعاء 80 شخصا. في الوقت الذي ينتظر فيه 30 ألف فلسطيني من قطاع غزة السفر، فضلا عن آلاف آخرين لم يسمح لهم بالتسجيل لعدم انطباق الشروط عليهم.

وأضافت مراسلة الجزيرة مباشر أن الأزمة الإنسانية كبيرة جدا، وأن العالقين يعانون أوضاعا مأساوية وقاتمة جراء منعهم من التوجه إلى مصر للسفر منها إلى الخارج، وأشارت إلى أن الاحتياجات الإنسانية تفوق كثيرا ما هو متاح حتى الآن.