البث الحي
سياسة|مصر

البرلمان الأوربي يدين أحكام الإعدام بمصر

إحدي جلسات البرلمان الأوربي (أرشيفية)
إحدي جلسات البرلمان الأوربي (أرشيفية)
9/2/2018

طالب البرلمان الأوربي، الخميس، السلطات المصرية بإلغاء عقوبة الإعدام، معلنًا إدانته لإصدارها أحكام إعدام جماعية بحق مسجونين.

وناشد البرلمانيون الأوربيون خلال جلسة عامة للبرلمان الأوربي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية السلطات القضائية المصرية إعادة النظر في كثير من القضايا، واحترام مضمون قانون العقوبات لضمان الإنصاف.

 وشدد أعضاء البرلمان، على ضرورة تعليق العمل بعقوبة الإعدام في مصر، تمهيدا لإلغائها تماما من التشريعات.

وفي مجال حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية، أعرب البرلماني الأوربي عن قلقه حيال القيود المتزايدة على حقوق الإنسان الأساسية، داعيًا لإنهاء كافة أشكال العنف والتحريض وخطاب الكراهية.

وشدد للحكومة المصرية على أن الحماية الدولية لحقوق الإنسان وضمان الرفاهية على المدى البعيد أمران مترابطان ولا غنى لأحدهما عن الآخر.

وكان القضاء المصري حكم بالإعدام في الفترة الأخيرة على عدد كبير من المواطنين بتهم تتعلق بالإرهاب.

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

نتنياهو يلمح إلى دور إسرائيلي في اغتيال العالم الإيراني.. وترمب يدخل على الخط

العالم النووي البارز محسن فخري زادة (موافع التواصل)

إماراتي من "العائلة الحاكمة" يعتزم شراء حصة في نادٍ إسرائيلي معادٍ للعرب

مشجعو نادي بيتار القدس (موافع التواصل)

محكمة كندية تخفف عقوبة قاتل المصلين في أحد مساجد كيبيك

مسلمو كندا يؤدون صلاة الجنارة على قتلى هجوم بيسونيت على مسجد المركز الثقافي الإسلامي في كيبك (روتيرز)

اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زادة قرب طهران (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

اعتداء وحشي للشرطة الفرنسية على موسيقي أسود(فيديو)

(الجزيرة)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)