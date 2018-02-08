البث الحي
سياسة|السعودية

هيئة مراقبة الحرمين: السعودية تُسّيس الحج وتعتقل المعتمرين

احتجاجات في جاكرتا ضد تسييس الحج
احتجاجات في جاكرتا ضد تسييس الحج
8/2/2018

أطلقت الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين عريضة للاتحادات والمؤسسات الإسلامية تطلب فيها دعما لرسالتها بهدف الوصول إلى إدارة سليمة للأماكن المقدسة في السعودية.

وقالت الهيئة أمس إن التفويض والدعم يأتيان بسبب احتكار السعودية جميع القرارات حول كيفية إدارة الأماكن المقدسة، وعدم المشاركة والتشاور مع أي دولة أو منظمة إسلامية في كيفية إدارة الحج والعمرة، وتهميش الجمعيات الإسلامية والعلماء في جميع أنحاء العالم.

وأضافت أن السعودية دمرت العديد من الأماكن والمواقع الإسلامية أثناء تطوير البنية التحتية لمواقع الحج والعمرة. كما أهملت الوسائل التي تحول دون التسبب سنويا في حوادث تؤدي إلى وفيات في مواسم الحج والعمرة.

وذكرت الهيئة أن طلبها للتفويض يأتي لأن السعودية توزع حصص حج وعمرة بطريقة غير عادلة، مثل إعطاء حصص قليلة للبلدان ذات التعداد السكاني المرتفع، وتوزع حصصا كبيرة على البلدان ذات التعداد السكاني المنخفض.

ولفتت إلى أن السلطات السعودية اعتقلت العديد من الحجاج والمعتمرين الذين يختلفون في الرأي مع إدارة السعودية، كما تستخدم الحج والعمرة كأداة مساومة في سياستها الخارجية.

وتعتبر الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين مؤسسة عالمية تُعنى برصد ومراقبة سبل وطريقة إدارة السعودية للمشاعر المقدسة في مكة والمدينة خاصة الحرمين، بما في ذلك المواقع التاريخية الإسلامية في المملكة.

المصدر : الجزيرة
المزيد من سياسة

نتنياهو يلمح إلى دور إسرائيلي في اغتيال العالم الإيراني.. وترمب يدخل على الخط

العالم النووي البارز محسن فخري زادة (موافع التواصل)

إماراتي من "العائلة الحاكمة" يعتزم شراء حصة في نادٍ إسرائيلي معادٍ للعرب

مشجعو نادي بيتار القدس (موافع التواصل)

محكمة كندية تخفف عقوبة قاتل المصلين في أحد مساجد كيبيك

مسلمو كندا يؤدون صلاة الجنارة على قتلى هجوم بيسونيت على مسجد المركز الثقافي الإسلامي في كيبك (روتيرز)

اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زادة قرب طهران (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

اعتداء وحشي للشرطة الفرنسية على موسيقي أسود(فيديو)

(الجزيرة)

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)