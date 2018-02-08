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سياسة

شاهد| الخارجية الأمريكية: نريد انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في مصر

8/2/2018

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تريد عملية انتخابية حرة ونزيهة في مصر يمكن للجميع المشاركة فيها.

وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ردا على سؤال للجزيرة بشأن توقعات الإدارة الأمريكية من العملية الانتخابية في مصر، خاصة بعد انسحاب أحمد شفيق من السباق الانتخابي واحتجاز سامي عنان بعد إعلانه الترشح في الانتخابات، إن الإدارة "تتابع الموقف في مصر عن كثب ونشعر بالقلق من التقارير بشأن بدء النائب العام المصري لتحقيقات مع شخصيات معارضة".

وأضافت المتحدثة "نتحدث مع المسؤولين المصريين بشأن الانتخابات الحرة وإتاحة المجال أمام أحزاب وشخصيات المعارضة للمشاركة في الانتخابات وكذلك أن تكون العملية الانتخابية حرة ونزيهة".

ونفت ناورت قيام الولايات المتحدة بالتدخل "في شؤون مصر الداخلية"، مشيرة إلى انه يتم الإعراب عن "مخاوفها وقلقها من خلال الحوارات والطرق الدبلوماسية".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن "حرية الصحافة في مصر بشكل عام محل قلق كبير للكثير من الصحفيين والمؤمنين بحرية التعبير".

المصدر : الجزيرة مباشر
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