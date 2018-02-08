شاهد: إنقاذ موظف فندق حوصر 14 ساعة إثر زلزال تايوان

عُثر على أحد الموظفين المحاصرين ميتا وتم إنقاذ آخر يوم الأربعاء فى فندق المارشال الذى انهار بعد وقوع زلزال قوته 6.5 درجة ضرب مقاطعة هوالين فى تايوان.

وانقسم طابقان من فندق المارشال وسقطا على الأرض بعد الزلزال الذى ضرب المياه بالقرب من مقاطعة هوالين فى الساعة 23:50، الثلاثاء.

ولقي اثنان من العاملين فى الفندق مصرعهما، وتم إجلاء جميع الأشخاص الآخرين داخل المبنى.

وبعد الكشف عن أثر للموظفين المحاصرين بدأ عمال الإنقاذ فى الحفر من خلال الجدران والحطام ووصلوا إلى الاثنين بعد ظهر الأربعاء بعد حوالى 14 ساعة من وقوع الكارثة.

وقد تأكدت وفاة أحد العاملين على الفور وتمكن الآخر من الخروج من المبنى بمساعدة رجال الإنقاذ.

وقال أحد المنقذين "انهار الطابق الثالث على الأرض، دون وجود فجوات بين ألواح الأرضية، وجدنا مساحة صغيرة داخله، وحوصر الشخص تحت الألواح والبلاط، لذلك رفع زملائي الألواح وأنقذوه".

ووفقا لتقارير وسائل الاعلام التايوانية، كان هناك 106 نزلاء يعيشون في فندق المارشال، وكان 75 منهم في جولة جماعية.

وكان معظم ضيوف الفندق يعيشون في الطابق الرابع والأرضيات العليا، وتمكن بعضهم من الإخلاء عبر النوافذ.

وأعاقت عشرات الهزات الأرضية جهود البحث وسط الأنقاض عن ضحايا الزلزال الذي أودى بحياة عشرة أشخاص على الأقل وتسبب في إصابة 265 آخرين قرب مدينة هوا لين السياحية.

وبلغت قوة الزلزال 6.4 درجة وهز مدينة هوا لين الساحلية قبيل منتصف الليل (1600 بتوقيت غرينتش) يوم الثلاثاء وتسبب في انهيار أربعة مبان. وقال مسؤولون إن حوالي 58 شخصا ما زالوا مفقودين.

ووقعت أكثر من 200 هزة أرضية تابعة إحداها بقوة 5.7 درجة هزت المنطقة في ساعة متأخرة أمس الأربعاء تبعتها هزات أقل شدة في ساعة مبكرة من اليوم الخميس.

وقالت الحكومة إن توابع بقوة خمس درجات على الأقل يمكن أن تهز الجزيرة على مدى الأسبوعين القادمين.

وقالت شاهدة من رويترز إنها رأت أناسا يهرعون خارج مبنى سكني وعمال إنقاذ يبحثون بين الأنقاض عن أي ناجين بعد تابع قوي ضرب المدينة حوالي الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس (0300 بتوقيت غرينتش).

ودوت صفارات الإنذار لتحذير الناس من البقاء داخل المباني، ويعتقد أن معظم المفقودين محاصرون في مبنى سكني من 12 طابقا كان يهتز بزاوية 45 درجة.

وتم نشر أكثر من 600 من الجيش و1300 من الشرطة للمساعدة في جهود الإنقاذ. وقالت الحكومة إن بين القتلى ثلاثة صينيين.

وقضى أكثر من 800 شخص ليلتهم في مراكز إيواء ذعرا من البقاء في منازلهم.