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سياسة|مصر

حزب شفيق يعلن دعم السيسي في انتخابات الرئاسة في مصر

المرشح الرئاسي الأسبق أحمد شفيق
المرشح الرئاسي الأسبق أحمد شفيق
8/2/2018

أعلن حزب "الحركة الوطنية" المصري، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق، أحمد شفيق، دعمه الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس/آذار المقبل

جاء ذلك في بيان للحزب عقب اجتماع بمقره بالقاهرة، غاب عنه شفيق، الذي أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية، قبل أن يتراجع في 7 يناير/كانون ثاني الماضي وسط أحاديث عن تعرضه "لضغوط".

وقال البيان "عقب قرار الفريق أحمد شفيق، رئيس الحزب، بعدم الترشح، واستطلاع قواعدنا الحزبية بالمحافظات في المرشح الذي يرونه مناسباً لقيادة البلاد، جاءت نتائج الاستطلاعات جميعها وبنسبة زادت على 85 في المئة مدعمة لاختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأييد انتخابه لفترة رئاسية ثانية".

ودعا الحزب المصريين إلى "ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وعدم الالتفات لدعوات المقاطعة" التي صدرت عن بعض التيارات والأحزاب السياسية.

ودعت أحزاب وقوى سياسية مصرية إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، مؤكدين أن المناخ العام في مصر لا يسمح بإجراء الانتخابات، في ظل الحشد الإعلامي والحكومي لصالح السيسي، فضلًا عن تراجع الحريات، بينما تقول السلطات إنها ملتزمة بتكافؤ الفرص وضمان الحريات.

وسيواجه السيسي في الانتخابات الرئاسية موسى مصطفى موسى، رئيس حزب "الغد"، والذي أعلن قبل ترشحه بأيام تأييده للسيسي.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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