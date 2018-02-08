بوش الابن: روسيا تدخلت في الانتخابات الأمريكية

اتهم الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو. بوش روسيا اليوم الخميس بالتدخل في انتخابات الرئاسة بالولايات المتحدة عام 2016 ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "خبير تكتيكات نابغ".

وقال بوش في مقابلة أجريت خلال مؤتمر أعمال في أبوظبي إن هناك دليلا واضحا على أن الروس تدخلوا، لكن مدى تأثر النتيجة بهذا مسألة أخرى.

وتابع قائلا "لكنهم تدخلوا وهذا يمثل خطورة على الديمقراطية"، مضيفا أن روسيا فعلت نفس الشيء خلال الحرب الباردة وبرعت في محاولة التلاعب بالرأي العام في الولايات المتحدة وأوربا.

وقال بوش "بوتين خبير تكتيكات نابغ لديه القدرة على كشف الضعف واستغلاله".

ونفى الكرملين مرارا اتهامات مسؤولي المخابرات الأمريكية وغيرهم بالتدخل في انتخابات بدول أجنبية منها الانتخابات الأمريكية عام 2016.

وفي انتقاد واضح لسياسات الهجرة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، دعا بوش إلى تعديل قواعد الهجرة بالولايات المتحدة قائلا إن من المهم إدراك تاريخها في استقبال الوافدين بغض النظر عن ديانتهم أو محل ميلادهم.

وقال "انكسر نظامنا وعلينا إصلاحه. لقد حاولت ولم أنجح". ولم يذكر ترمب بالاسم.

وتابع "من المهم لاقتصادنا ومن المهم أيضا لأرواحنا أن يسير نظام الهجرة بشكل جيد".