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سياسة|السعودية

إقالة مسؤول بالتلفزيون السعودي بعد بث فيديو عن "توكل كرمان" (فيديو)

اليمنية توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2011
اليمنية توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2011
7/2/2018

قالت وسائل إعلام سعودية إن رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي داوود الشريان أقال مسؤولا بالقناة الثقافية بعد بث القناة لمادة تمتدح الناشطة اليمنية توكل كرمان في ذكرى ميلادها.

وقالت صحيفة الرياض السعودية على حسابها على تويتر (الأربعاء) إن الشريان أعفى مدير الفترة التي بُث من خلالها برنامج "الذاكرة الثقافية" في القناة الثقافية "لتقصيره في أداء عمله".

وجاء القرار بعد انتقادات واسعة من نشطاء وصحفيين سعوديين للقناة الثقافية بعد بثها مادة تمتدح الناشطة توكل كرمان ودورها في الثورة اليمنية، وتشير إلى كونها أول عربية تحصل على جائزة نوبل للسلام.

وغردت كرمان على حسابها على تويتر قائلة: "إعفاء مدير فترة ’برنامج الذاكرة‘ بالقناة الثقافية السعودية لبثه جرافيكس عن ذكرى ميلاد توكل كرمان".

وجاء بث المادة على القناة الثقافية السعودية بعد أيام من انتقاد شديد وجهته توكل كرمان للتحالف العربي الذي تقوده السعودية والذي يحارب الحوثيين في اليمن.

وقالت توكل كرمان، على حسابها على تويتر في 2 فبراير/شباط: "استغل تحالف العدوان السعودي الإماراتي الانقلاب على الشرعية في صنعاء لممارسة احتلال بشع ونفوذ أبشع على اليمن العظيم! لكن معاً وكأمة عظيمة وبكافة تنوعاتها وتبايناتها سنرفض الاحتلال والعدوان، سنسقطهم وسيخرج المحتل مذموما مدحورا".

ودفعت هذه التغريدة حزب الإصلاح اليمني، الذي تنتمي إليه كرمان، إلى تجميد عضويتها بالحزب، وسط حالة من التقارب في العلاقات بين التحالف العربي وحزب الإصلاح.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام
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