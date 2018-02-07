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سياسة|مصر

مصر تغير اسم شارع "سليم الأول" لأنه "مستعمِر"

يقع شارع سليم الأول بحي الزيتون شرقي القاهرة
يقع شارع سليم الأول بحي الزيتون شرقي القاهرة
7/2/2018

قرر محافظ القاهرة، تغيير اسم شارع "سليم الأول" بمنطقة حي الزيتون (شرقي العاصمة)، بعدما أفاد "أستاذ تاريخ" بأن السلطان العثماني مستعمِر وقتل آلاف المصريين.

وذكرت بوابة الأهرام الإلكترونية الحكومية، أن القرار جاء بناء على ما تقدم به  الدكتور محمد صبري الدالي أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة حلوان، بأنه لا يصح إطلاق اسم مستعمر لمصر، والذي أفقدها استقلالها وحولها لمجرد ولاية من ولايات الدولة العثمانية إلى جانب قيامه بقتل آلاف المصريين خلال دفاعهم عنها، وأعدم آخر سلطان مملوكي (طومان باي).

ومن المقرر إجراء حوار مجتمعي تحت رئاسة رئيس حي الزيتون مع أهالي الحي وأصحاب المحلات والمهتمين من المثقفين والمؤرخين لاختيار الاسم المناسب، بحضور ممثلين من الجيش المصري، وفق ما أوردته بوابة الأهرام.

السلطان العثماني سليم الأول

وجاء القرار خلال اجتماع لجنة التسميات بالمحافظة برئاسة محافظ القاهرة وحضور مدير مديرية الإسكان وممثلي وزارتي الداخلية الدفاع، والسكرتير العام المساعد وممثلى هيئة البريد والتربية والتعليم والأبنية التعليمية وعدد من قيادات المحافظة.

والسلطان سليم الأول هو تاسع سلاطين الدولة العثمانية، حكم في الفترة من (1520-1512) ميلادية، وتحولت في عهده الفتوحات من الغرب الأوربي إلى الشرق العربي، واتسعت رقعة الدولة العثمانية لتشمل بلاد الشام والعراق والحجاز وتهامة ومصر، حتى بلغت مساحة أراضيها نحو مليار فدان يوم وفاته.

المصدر : الجزيرة مباشر + بوابة الأهرام
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