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سياسة

قصف إسرائيلي على مركز بحوث علمية قرب دمشق

دوي انفجارات في محيط دمشق
دوي انفجارات في محيط دمشق
7/2/2018

قالت مصادر إعلامية مقربة من قوات النظام السوري لوكالة الأنباء الألمانية، إن عدة انفجارات وقعت شمالي العاصمة دمشق جراء قصف إسرائيلي على مركز البحوث العلمية في بلدة جمرايا.

وأضافت المصادر أن الدفاع الجوي في الجيش السوري تصدت لتلك الصواريخ ودمرت عددًا منها قبل وصولها إلى أهدافها.

ولم يتسن للوكالة الحصول على تعليق من الجانب الإسرائيلي على ما ذكرته المصادر.

وتعرض مركز البحوث العلمية لقصف إسرائيلي مطلع شهر ديسمبر/كانون أول الماضي بخمسة صواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية ودمرت المضادات الأرضية السورية 3 منها قبل وصولها إلى المركز.

وتعرض مركز البحوث العلمية وعدد من مواقع الجيش السوري لقصف مكثف في شهر مارس/آذار عام 2013.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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