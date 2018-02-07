شاهد: عشرات القتلى والجرحى جراء زلزال في تايوان

مشط عمال الإنقاذ أنقاض مبان منهارة اليوم الأربعاء واستخدم بعضهم يديه بحثا عن نحو 145 مفقودا جراء زلزال قوته 6.4 درجة قرب مدينة هوا لين السياحية الشهيرة في تايوان مساء أمس.

وقال مسؤولون إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا وأُصيب 225 في الزلزال الذي وقع قرب المدينة الساحلية قبيل منتصف الليل بالتوقيت المحلي وتشير آخر بيانات حكومية إلى أن 145 شخصا في عداد المفقودين.

ويعتقد أن معظم المفقودين ما زالوا محاصرين داخل مبان من بينها مستشفى عسكري بعد وقوع الزلزال على بعد نحو 22 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من هوا لين على ساحل تايوان الشرقي.

وقالت حكومة تايوان إن هزات ارتدادية بقوة خمس درجات على الأقل قد تهز الجزيرة خلال الأسبوعين المقبلين، وهناك يابانيون وتشيكيون وصينيون من بين الجرحى.

وتحدث تايواني يدعى لين تشينج وين ويعمل في مطعم قرب المستشفى العسكري بنبرة مذعورة قائلا "كان المطعم لا يزال مفتوحا عندما وقع… أمسكت بزوجتي وأبنائي وركضنا للخروج وحاولنا إنقاذ الناس".

وانتقلت رئيسة تايوان تساي إينج وين إلى موقع الزلزال في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء للمساعدة في توجيه عمليات الإنقاذ.

وكان زلزال قوته 6.1 درجة هز منطقة قريبة يوم الأحد.

وراح أكثر من مئة شخص ضحية زلزال في جنوب تايوان عام 2016 ويرتعب بعض سكان الجزيرة من تكرار زلزال بلغت قوته 7.6 درجة وهز الجزيرة عام 1999 مما أسفر عن مقتل ما يربو على ألفي شخص.