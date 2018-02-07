شاهد: السيسي وبن زايد يتناولان الطعام في أحد مطاعم أبو ظبي

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الثلاثاء) مقطع فيديو لزيارته لأحد المراكز التجارية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي بصحبة ولي عهد الإمارات محمد بن زايد.

ويظهر في الفيديو السيسي وبن زايد وهما يتجولان في المركز التجاري قبل أن يصلا إلى أحد المطاعم حيث جلسا على إحدى الطاولات لتناول الطعام.

ووصل السيسي (الثلاثاء) إلى الإمارات قادما من سلطنة عمان التي زارها الأحد، في أول زيارة لعُمان منذ توليه منصبه.

والتقى السيسي في الإمارات بولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، ونائب رئيس دولة الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم.

وقال بيان على صفحة السيسي الرسمية إنه أجرى مباحثات مع مسؤولي الإمارات تناولت سُبُل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلديْن، وآخر المستجدّات على صعيد الملفات الإقليمية والملفات السياسية ذات الاهتمام المشترَك.