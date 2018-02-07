شاهد: إنقاذ فتاة حوصرت 13 ساعة داخل سيارة

انتشل رجال الإنقاذ فى إندونيسيا إمرأة حية من سيارة محاصرة جراء انهيار أرضى لمدة 13 ساعة.

وتسببت الأمطار الغزيرة فى فوضى فى أجزاء من العاصمة جاكرتا وفي جاوة الغربية المجاورة، ما أدى إلى مصرع ما لا يقل عن خمسة أشخاص.

وبثت محطات التلفزيون جهود الإنقاذ المحمومة بالقرب من مطار جاكرتا الدولي طوال الليل.

وقام رجال الإنقاذ أخيرًا بانتشال المرأة المحاصرة من سيارتها فى حوالى السابعة صباحًا بالتوقيت المحلى، أمس الثلاثاء.

وكانت امرأة أخرى أنقذت قبل عدة ساعات من السيارة نفسها لكنها توفيت في المستشفى، حسبما صرح رئيس الشركة التي تعمل بها للتلفزيون المحلي.

وقال محمد سياوقى، رئيس الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ، إن الانهيار الأرضى تسبب فى انهيار جدار طريقي تحتي، ما أدى إلى حصار السيارة وإصابة المرأتين.

وتعمل المرأتان لشركة "جي إم إف إيرواسيا"، وهي شركة تابعة لشركة الطيران الوطنية "غارودا إندونيسيا".