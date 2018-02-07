البث الحي
سياسة|إندونيسيا

شاهد: إنقاذ فتاة حوصرت 13 ساعة داخل سيارة

7/2/2018

انتشل رجال الإنقاذ فى إندونيسيا إمرأة حية من سيارة محاصرة جراء انهيار أرضى لمدة 13 ساعة.

وتسببت الأمطار الغزيرة فى فوضى فى أجزاء من العاصمة جاكرتا وفي جاوة الغربية المجاورة، ما أدى إلى مصرع ما لا يقل عن خمسة أشخاص.

وبثت محطات التلفزيون جهود الإنقاذ المحمومة بالقرب من مطار جاكرتا الدولي طوال الليل.

وقام رجال الإنقاذ أخيرًا بانتشال المرأة المحاصرة من سيارتها فى حوالى السابعة صباحًا بالتوقيت المحلى، أمس الثلاثاء.

وكانت امرأة أخرى أنقذت قبل عدة ساعات من السيارة نفسها لكنها توفيت في المستشفى، حسبما صرح رئيس الشركة التي تعمل بها للتلفزيون المحلي.

وقال محمد سياوقى، رئيس الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ، إن الانهيار الأرضى تسبب فى انهيار جدار طريقي تحتي، ما أدى إلى حصار السيارة وإصابة المرأتين.

وتعمل المرأتان لشركة "جي إم إف إيرواسيا"، وهي شركة تابعة لشركة الطيران الوطنية "غارودا إندونيسيا".

المصدر : أسوشيتد برس
المزيد من سياسة

نتنياهو يلمح إلى دور إسرائيلي في اغتيال العالم الإيراني.. وترمب يدخل على الخط

العالم النووي البارز محسن فخري زادة (موافع التواصل)

إماراتي من "العائلة الحاكمة" يعتزم شراء حصة في نادٍ إسرائيلي معادٍ للعرب

مشجعو نادي بيتار القدس (موافع التواصل)

محكمة كندية تخفف عقوبة قاتل المصلين في أحد مساجد كيبيك

مسلمو كندا يؤدون صلاة الجنارة على قتلى هجوم بيسونيت على مسجد المركز الثقافي الإسلامي في كيبك (روتيرز)

اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زادة قرب طهران (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

اعتداء وحشي للشرطة الفرنسية على موسيقي أسود(فيديو)

(الجزيرة)

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)