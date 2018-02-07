احتجاز نجل سامي عنان في مصر

قال المنسق السابق لحملة الفريق سامي عنان، المستبعد من سباق الانتخابات في مصر، إن السلطات المصرية ألقت القبض على نجل عنان وأخضعته للتحقيقات (الأربعاء).

وقال محمود رفعت، منسق الحملة التي توقفت عقب اعتقال سامي عنان في مصر، على حسابه على تويتر: "وصلني توا من القاهرة أنه تم القبض على الدكتور سمير نجل الفريق سامي عنان وخضوعه طوال اليوم للتحقيقات بما نشرته حسابات مزيفة باسمه على تويتر كان هو من يحاربها ويراسل تويتر لوقفها منذ أسابيع وقد أعلن ذلك مرارا".

وأضاف رفعت أن سلطات التحقيق طلبت كفالة قدرها مليون جنيه (56590 دولار) للإفراج عن سمير نجل سامي عنان.

وجاء اعتقال نجل سامي عنان بعد يوم من قيام مؤسسة تابعة للجامعة العربية بمصر، يعمل بها سمير عنان، إحالته للتحقيق بسبب نشر آراء على حسابات تحمل اسمه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقررت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية (شمال) التابعة للجامعة العربية، إيقاف سمير سامي عنان عن العمل وإحالته إلى التحقيق أمام لجنة المساءلة بالأكاديمية.

وأوضحت الأكاديمية في بيان أنه جرى إيقاف سمير الموظف بالأكاديمية عن العمل منذ الأحد وإحالته إلى لجنة المساءلة، وهي أعلى ‏سلطة مساءلة وجزاء في الأكاديمية.

من جانبه، قال سمير إنه امتثل للتحقيق بشأن ما نسب ضده من آراء سياسية، وحرر محضرا ضد حساب مزيف منسوب له يسب الجيش، مستنكرا ما يقوم به هذا الحساب المزيف من أمور مغرضة.

وتوقفت حملة عنان الشهر الماضي بعد احتجازه وإعلان القوات المسلحة أنه ما زال في الخدمة العسكرية ولا يجوز له خوض السباق الرئاسي.

لكن السلطات المصرية اعتقلت سامي عنان بعد إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة استدعائه للتحقيق فيما وصفته بجرائم تزوير ارتكبها عنان ليتم إدراجه بقاعدة الناخبين.

وأعلنت حملة عنان توقفها حتى إشعار آخر، بينما أعلنت هيئة الوطنية للانتخابات حذف اسم عنان من قاعدة بيانات الناخبين.