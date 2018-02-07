اتهامات أمريكية لسعودي كذب بشأن علاقته بتنظيم القاعدة

قالت وزارة العدل الأمريكية إن اتهامات وجهت لرجل سعودي درس في كلية للطيران بولاية أوكلاهوما بسبب كذبه بشأن انضمامه إلى معسكر تدريب تابع لتنظيم القاعدة في أفغانستان عام 2000.

وأضافت الوزارة في بيان أن هيئة محلفين اتحادية أعادت عريضة تتضمن ثلاثة اتهامات ضد السعودي الذي يدعى نايف عبد العزيز (34 عاما) وذلك بعد أن ظهرت بصماته على وثائق عثر عليها الجيش الأمريكي في مخبأ للقاعدة بأفغانستان.

وتشير الوثائق القضائية إلى أن الرجل الذي يعيش في منطقة ويذرفورد بأوكلاهوما حصل على رخصة طيار خاصة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 لكنها سحبت منه العام الماضي لأن السلطات الاتحادية اعتبرته خطرا لأسباب تتعلق بخطف الطائرات أو الإرهاب.

وذكرت وزارة العدل أن شكوى جنائية كشف عنها النقاب أمس الثلاثاء توضح أن مكتب التحقيقات الاتحادي ألقى القبض على المتهم السعودي في الخامس من فبراير/شباط.

وجاء في الشكوى أن مكتب التحقيقات الاتحادي وجد 15 بصمة للسعودي على طلب للالتحاق بمعسكر تدريب يعرف باسم الفاروق وهو أحد أهم مواقع التدريب التابعة لتنظيم القاعدة في أفغانستان.

وأضافت الشكوى أنه كذب لدى الإجابة على عدة أسئلة تتعلق بطلب استخراج تأشيرة سفر للولايات المتحدة ومن بينها سؤال عما إذا كان قد سبق له دعم أي تنظيم إرهابي.

وذكر البيان أن المتهم السعودي يواجه حكما بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل اتهام من بين اتهامين بالغش فيما يتعلق بتأشيرة السفر والسجن لما يصل إلى ثماني سنوات لاتهامه بالكذب بشأن انضمامه للإرهاب العالمي.

ومعظم منفذي هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 في الولايات المتحدة، وعددهم 19 مهاجما، سعوديون كما أن عددا منهم تدربوا على الطيران في ولاية فلوريدا الأمريكية.