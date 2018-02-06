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سياسة

مصر: التحقيق مع مدير مستشفى و11 ممرضاً في تصوير مرضى نفسيين عرايا

5/2/2018

أعلنت وزارة الصحة المصرية الإثنين وقف مسؤول طبي و11 ممرضا عن العمل وفتح تحقيق معهم، في تصوير مرضى نفسيين وهم عرايا بمستشفى حكومي شرقي القاهرة.

وقالت الوزارة في بيان إنه تقرر إيقاف مدير مستشفى الصحة النفسية بحي العباسية شرقي القاهرة و11 من طاقم التمريض عن العمل، وإحالتهم للتحقيق (الإداري) في واقعة تصوير المرضى بشكل غير لائق داخل المستشفى.

واتهمت الوزارة مدير المستشفى وطاقم التمريض بانتهاك القانون بنشر صور المرضى في الإعلام، وانتهاك خصوصية المريض النفسي.

وفي وقت سابق الإثنين، نقلت وسائل إعلام مصرية صورًا لمرضى في أوضاع غير لائقة داخل مستشفى العباسية للصحة النفسية.

وتأتي الواقعة بعد نحو أسبوع من مصرع 7 أشخاص، جراء سقوط مصعد مستشفى حكومي من الطابق السابع غربي القاهرة، وأحيل على إثر ذلك مسؤولين بالمستشفى إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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