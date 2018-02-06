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شاهد: نتنياهو يزور الجولان المحتل ويحذر "أعداء إسرائيل"

6/2/2018

قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيارة إلى مرتفعات الجولان المحتلة (الثلاثاء) ونظر عبر الحدود إلى سوريا وحذر من سماهم "أعداء" إسرائيل من الإقدام على اختبار عزم إسرائيل.

ووصل نتنياهو مع أعضاء الحكومة الأمنية المصغرة إلى نقطة مراقبة على قمة تل على بعد نحو ثلاثة كيلومترات من خط وقف إطلاق النار المعلن في عام 1974.

وحذر نتنياهو إيران من محاولة ترسيخ وجودها العسكري في سوريا أو بناء مصانع للصواريخ في لبنان.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي "نحن نسعى إلى السلام لكننا مستعدون لأي سيناريو، ولا أنصح أحدا بأن يختبرنا".

وجاءت زيارة نتنياهو للجولان بينما اتهم الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريري ورئيس البرلمان نبيه بري إسرائيل (الثلاثاء) بتهديد استقرار المنطقة الحدودية بين البلدين، وسط تزايد التوتر بشأن الحدود البرية والبحرية.

واتفق الزعماء الثلاثة على العمل على منع إسرائيل من بناء جدار حدودي على أرض لبنانية والتعدي على امتياز للطاقة في مياه متنازع عليها بين البلدين.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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