شاهد: مستشفى أطفال بغزة يستغيث لإنقاذ حياة مرضاها

طالبت إدارة مستشفى "محمد الدرة" للأطفال شرقي قطاع غزة، والذي قلّص خدماته بنسبة 60% جرّاء أزمة الكهرباء، المنظّمات الإنسانية والحقوقية الدولية، بإنقاذ حياة الأطفال المرضى.

وقال ماجد حمادة، مدير المستشفى (تابعة لوزارة الصحة الفلسطينية)، خلال مؤتمر صحفي "بعد توقف المولّدات الكهربائية البديلة عن التيار بسبب نفاد الوقود، نحن اليوم نعمل فقط خلال الساعات القليلة التي يتم فيها وصل التيار (تتراوح ما بين 4-6 ساعات يومياً)".

وأضاف "توقف المستشفى يعني توقف تقديم الخدمات لنحو 100ألف طفل فلسطيني بغزة".

وأوضح أن المستشفى يمرّ بـ"لحظات فارقة، بحيث لا يملك الإمكانيات للتعامل مع أي حالة طارئة قد تصله ، في أوقات انقطاع التيار الكهربائي".

وحمّل حمادة مسؤولية تدهور الأوضاع الفلسطيني لكل "صاحب مسؤولية فلسطيني، أو عربي، أو دولي".

وفي الأول من فبراير/شباط الماضي، أعلن المستشفى عن تقليص تقديم خدماته للأطفال بنسبة 60% بسبب توقف المولّدات الكهربائية عن العمل جرّاء نفاد كميات الوقود، وفي ظل تواصل أزمة انقطاع التيار الكهربائي.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد المراكز الصحية التي توقّفت مولّداتها الكهربائية عن العمل بسبب نفاد كميات الوقود، وصل إلى 16 مركزاً، منذ 29 يناير/كانون ثاني الماضي؛ الأمر الذي تسبب بتعطيل تقديم الخدمات للمرضى.

وقالت الوزارة إن مولّدات ثلاثة مستشفيات في قطاع غزة توقّفت عن العمل بسبب أزمة الكهرباء والوقود، من بينهم مستشفى للأطفال.

وبات تقديم خدمات تلك المستشفيات والمراكز الصحية يعتمد على ساعات عمل التيار الكهربائي فقط، والتي تتراوح ما بين 4-6 ساعات يوميًا، في ظل العجز بكميات الوقود المشغّلة للمولدات الكهربائية البديلة.

ويضم قطاع غزة 13 مستشفىً حكوميًا تابعًا لوزارة الصحة الفلسطينية، و54 مركزًا صحيًا لتقديم الرعاية الأولية، تغطّي حوالي 95% من الخدمات المقدمة لأكثر من مليوني مواطن بغزة.

وبحسب بيانات سابقة لوزارة الصحة الفلسطينية، فإن مستشفيات غزة بحاجة إلى 450 ألف لتر من الوقود شهريًا، لتشغيل المولدات الكهربائية في حال انقطاع التيار الكهربائي لمدة تتراوح بين 8-12ساعة يوميًا، بينما تحتاج حوالي 950 ألف لتر شهريًا حال انقطاع الكهرباء لمدة 20 ساعة يوميًا.

ويعاني قطاع غزة من نقص حاد في التيار الكهربائي، منذ عام 2006.