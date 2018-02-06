شاهد: زلزال يوقع قتلى وجرحى في تايوان

قالت حكومة تايوان إن شخصين على الأقل قتلا وأصيب أكثر من 100 في زلزال بلغت شدته 6.4 درجة ضرب مدينة هوالين الساحلية مساء الثلاثاء.

وقال رئيس الوزراء وليام لاي في اجتماع طارئ للحكومة "للأسف، قتل شخصان وأصيب 114 بإصابات خفيفة أو شديدة".

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع على بعد نحو 22 كيلومترا شمال شرقي هوا لين، التي يقطنها نحو 100 ألف شخص، قبل منتصف الليل بقليل بالتوقيت المحلي وكان مركزه على عمق كيلومتر واحد فقط.

وتسبب الزلزال في انهيار مبان من بينها فندق، وإغلاق طريق سريع في منطقة قريبة، وحدوث تصدعات في بعض الشوارع.

ولا يوجد تأكيد بشأن سقوط وفيات أو إصابات أو أنباء عن إصدار تحذير من موجات مد عاتية (تسونامي)، لكن الحكومة أكدت في الساعات الأولى من صباح الأربعاء (بالتوقيت المحلي) انهيار فندق مارشال في هوا لين واحتجاز ثلاثة أشخاص داخله.

وأضافت أن مبنى آخر انهار أيضا في هوا لين، لكنها لم تذكر ما إذا كان هناك محتجزون.

كما مالت أربعة مبان أخرى، منها فندقان، خلال الزلزال في هوا لين، وهي وجهة للسائحين على الساحل الشرقي لتايوان، وتقع على بعد حوالي 120 كيلومترا جنوبي العاصمة تايبه.

كما أكدت الحكومة أن مستشفى عسكريا مال خلال الزلزال.

وقالت الحكومة إن جسرين في المدينة إما تصدعا أو يتعذر استخدامهما.

وكان زلزال شدته 6.1 درجة قد ضرب منطقة قريبة يوم الأحد.

وقال مكتب الرئيسة تساي إينج وين في بيان بعد زلزال الثلاثاء: "الرئيسة طلبت من مجلس الوزراء والوزارات المعنية توفير آلية لمواجهة الكارثة فورا وأن تعمل جهود الإغاثة بأسرع وتيرة".