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سياسة|روسيا

شاهد: روسيا تستدعي الجيش لمواجهة "ثلوج القرن" في موسكو

5/2/2018

استدعت السلطات الروسية العشرات من أفراد الجيش للمساعدة في إزالة الثلوج من شوارع العاصمة موسكو ومناطق محيطة بها بعد تساقط قياسي للثلوج لم تشهد له المدينة مثيلا من قبل.

وتسببت العواصف الثلجية في تأخير رحلات جوية وسقوط مئات الأشجار وسد بعض الطرق والشوارع.

وشهدت موسكو في 36 ساعة فقط كمية قياسية من الثلوج تتجاوز قدر الثلوج التي تسقط على المدينة في أكثر من شهر مع تراجع درجات الحرارة إلى أقل من الصفر في أكبر موجة من نوعها بالعاصمة الروسية منذ بدء تسجيل بيانات الأرصاد.

وتجاوز ارتفاع الثلوج في شوارع العاصمة وبعض المناطق المجاورة لها 40 سنتيمترا، تراكمت خلال يوم واحد فقط.

وقال سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو الذي وصف الحدث بأنه "موجة ثلوج القرن" إن شخصا لقي حتفه عندما قطعت شجرة خطوطا للكهرباء وكانت واحدة من أكثر من ألفي شجرة سقطت تحت وطأة الوزن الثقيل للثلوج.

وأضاف أن خمسة أشخاص آخرين على الأقل أصيبوا في حوادث منفصلة.

وقال الجيش الروسي في بيان إنه نشر 100 جندي وكاسحتي جليد وشاحنة للمساعدة في إزالة الثلوج في أحد أحياء العاصمة وفي موقع آخر بمنطقة موسكو.

وأعلن الاثنين عطلة في مدارس موسكو بعد نزول درجات الحرارة إلى 12 تحت الصفر. ودعت السلطات المواطنين إلى ترك سياراتهم في المنزل واستخدام وسائل النقل العامة.

المصدر : رويترز
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