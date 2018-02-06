البث الحي
سياسة

شاهد: الاحتلال ينقل جثة الشهيد جرار واحتجاجات فلسطينية على مقتله

6/2/2018

نقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي (الثلاثاء) ما يعتقد أنه جثة الشهيد أحمد نصر جرار بعد اغتياله في قرية اليامون غربي جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، في بيان، إن جرار كان "قائد الخلية القسامية التي نفذت عملية نابلس البطولية قبل أسابيع" قرب نابلس.

وكانت هذه الخلية قد قتلت حاخاما إسرائيليا بالرصاص قبل أكثر من ثلاثة أسابيع في كمين قرب نابلس.

وكان الاحتلال يطارد آخر أعضاء الخلية التي قالت إنها قتلت الحاخام رازيئيل شيفح بإطلاق النار عليه من سيارة يوم التاسع من يناير كانون الثاني.

وذكر المتحدث باسم شرطة الاحتلال ميكي روزنفيلد أن قوات الأمن دخلت قرية اليامون في الضفة الغربية في وقت مبكر من صباح اليوم للبحث عن أحمد نصر جرار. وعثرت عليه هناك وبحوزته سلاح آلي.

في غضون هذا اشتبك عشرات من الشبان الفلسطينيين مع قوات الاحتلال في قرية اليامون.

وتفقد الفلسطينيون ملابس جرار وألقوا الحجارة على قوات الاحتلال من وراء حواجز، كما أحرقوا إطارات سيارات.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

نتنياهو يلمح إلى دور إسرائيلي في اغتيال العالم الإيراني.. وترمب يدخل على الخط

العالم النووي البارز محسن فخري زادة (موافع التواصل)

إماراتي من "العائلة الحاكمة" يعتزم شراء حصة في نادٍ إسرائيلي معادٍ للعرب

مشجعو نادي بيتار القدس (موافع التواصل)

محكمة كندية تخفف عقوبة قاتل المصلين في أحد مساجد كيبيك

مسلمو كندا يؤدون صلاة الجنارة على قتلى هجوم بيسونيت على مسجد المركز الثقافي الإسلامي في كيبك (روتيرز)

اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زادة قرب طهران (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

اعتداء وحشي للشرطة الفرنسية على موسيقي أسود(فيديو)

(الجزيرة)