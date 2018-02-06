شاهد: الاحتلال ينقل جثة الشهيد جرار واحتجاجات فلسطينية على مقتله

نقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي (الثلاثاء) ما يعتقد أنه جثة الشهيد أحمد نصر جرار بعد اغتياله في قرية اليامون غربي جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، في بيان، إن جرار كان "قائد الخلية القسامية التي نفذت عملية نابلس البطولية قبل أسابيع" قرب نابلس.

وكانت هذه الخلية قد قتلت حاخاما إسرائيليا بالرصاص قبل أكثر من ثلاثة أسابيع في كمين قرب نابلس.

وكان الاحتلال يطارد آخر أعضاء الخلية التي قالت إنها قتلت الحاخام رازيئيل شيفح بإطلاق النار عليه من سيارة يوم التاسع من يناير كانون الثاني.

وذكر المتحدث باسم شرطة الاحتلال ميكي روزنفيلد أن قوات الأمن دخلت قرية اليامون في الضفة الغربية في وقت مبكر من صباح اليوم للبحث عن أحمد نصر جرار. وعثرت عليه هناك وبحوزته سلاح آلي.

في غضون هذا اشتبك عشرات من الشبان الفلسطينيين مع قوات الاحتلال في قرية اليامون.

وتفقد الفلسطينيون ملابس جرار وألقوا الحجارة على قوات الاحتلال من وراء حواجز، كما أحرقوا إطارات سيارات.