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سياسة

شاهد: إصابات بالرصاص والاختناق بمواجهات مع قوات الاحتلال في جنين

6/2/2018

أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي، كما أصيب العشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة اليامون قرب جنين، صباح اليوم الثلاثاء.

وأفاد شهود عيان، بأن الجيش الإسرائيلي أطلق الرصاص الحي باتجاه عشرات الشبان، ما أدى لإصابة أحدهم بالرأس، كما أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق، من بينهم عدد من المعلمات اللواتي حوصرن في مدرسة اليامون الثانوية للبنات.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بتعزيزات عسكرية مشددة، للبحث عن جرار، حيث قامت بمحاصرة البناية السكنية التي كان موجودا فيها، وهدمت سورا، وأجزاء من بركس، في محيط البناية التي تعود للمواطن نبيل أبو سيفين في حي الخمايسة في البلدة، كما اقتلعت أشجار زيتون، خلال عملية عسكرية شنتها لساعات بحثا عن المطارد جرار، الذي أعلن عن استشهاده قبل قليل.

ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ ساعات الفجر، عملية عسكرية في اليامون، أدت لاستشهاد المقاوم الفلسطيني " أحمد نصر جرار"، الذي تتهمه قوات الاحتلال بقتل مستوطن يهودي قرب نابلس قبل أسابيع.

المصدر : وسائل إعلام
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