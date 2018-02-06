البث الحي
سياسة

ترمب يهاجم بشدة ديمقراطيين لم يصفقوا له ويصفهم بالخونة

ترمب يهاجم ديمقراطيين لم "يصفقوا " له ويصفهم بالخيانة
ترمب يهاجم ديمقراطيين لم "يصفقوا " له ويصفهم بالخيانة
6/2/2018

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعنف الإثنين بعض البرلمانيين الديموقراطيين الذين لم يصفقوا له خلال خطابه عن حال الاتحاد، واتهمهم بـ"الخيانة".

وفي كلمة في سينسيناتي بولاية أوهايو شمال البلاد، تطرق ترمب إلى أصداء الخطاب الذي ألقاه قبل أسبوع في الكونغرس، مشيرا إلى سلوك خصومه السياسيين.

وأوضح ترمب "قلت إن معدل البطالة بين السود في أدنى مستوى له، ساد صمت مطبق، ولم ترتسم أي ابتسامة".

وأضاف ترمب إن "الأمر بلغ نقطة لم أعد معها أرغب في أن أنظر إلى هذا الجانب لأن فيه بصراحة طاقة سيئة".

وتابع ترمب "أحدهم وصف الأمر بالخيانة. لم لا؟ أيمكننا تسمية ذلك خيانة؟ لم لا؟"، مشيرا إلى أنه "لم يكن يبدو عليهم إنهم يحبون بلدهم". وقال إنه وضع "محزن جدا".

في خطابه الأول عن حالة الاتحاد – بعد سنة شهدت جدلا وفضائح – أطلق ترمب دعوة إلى الاتحاد، كما دعا أعضاء الحزبين إلى العمل للتوصل إلى تسويات حول كل القضايا من الهجرة إلى البنى التحتية.

المصدر : مواقع فرنسية
المزيد من سياسة

نتنياهو يلمح إلى دور إسرائيلي في اغتيال العالم الإيراني.. وترمب يدخل على الخط

العالم النووي البارز محسن فخري زادة (موافع التواصل)

إماراتي من "العائلة الحاكمة" يعتزم شراء حصة في نادٍ إسرائيلي معادٍ للعرب

مشجعو نادي بيتار القدس (موافع التواصل)

محكمة كندية تخفف عقوبة قاتل المصلين في أحد مساجد كيبيك

مسلمو كندا يؤدون صلاة الجنارة على قتلى هجوم بيسونيت على مسجد المركز الثقافي الإسلامي في كيبك (روتيرز)

اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زادة قرب طهران (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

اعتداء وحشي للشرطة الفرنسية على موسيقي أسود(فيديو)

(الجزيرة)