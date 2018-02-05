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سياسة

هيومن رايتس ووتش: البحرين ترحّل 8 للعراق بعد تجريدهم من الجنسية

جانب من مواجهات سابقة لمحتجين مع الشرطة جنوب المنامة (أرشيفية)
جانب من مواجهات سابقة لمحتجين مع الشرطة جنوب المنامة (أرشيفية)
4/2/2018

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش (الأحد) إن البحرين قامت بترحيل ثمانية أشخاص إلى العراق بعد إدانتهم بالإضرار بأمن الدولة وتجريدهم من الجنسية.

ويرى نشطاء محليون أن عمليات الترحيل التي جرت الأسبوع الماضي تأتي في إطار حملة على أشخاص تعتبر الحكومة أنهم يمثلون تهديدا لاستقرار الدولة العربية الخليجية.

وأثناء الربيع العربي في عام 2011 هزت البحرين احتجاجات قادتها الأغلبية الشيعية في البلاد للمطالبة بدور أكبر في إدارة المملكة التي يقودها السنة.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات رحلت الثمانية بعد أن أيدت محكمة الاستئناف حكما لمحكمة أدنى صدر في 2012 وجرد تسعة أشخاص من جنسيتهم وأمر بترحيلهم.

وأضافت أن السلطات رحلت شقيقين يوم 29 يناير كانون الثاني الماضي ورحلت شقيقين آخرين في اليوم التالي ثم رحلت رجلا وزوجته وشقيقيه في أول فبراير/شباط.

ولم يكن الشخص التاسع في البحرين أثناء صدور الحكم.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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