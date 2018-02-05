البث الحي
سياسة

هولندا تسحب سفيرها رسميا من تركيا

الشرطة الهولندية خلال مظاهرات الأتراك في مدينة روتردام العام الماضي
الشرطة الهولندية خلال مظاهرات الأتراك في مدينة روتردام العام الماضي
5/2/2018

أعلنت وزارة الخارجية الهولندية سحب سفيرها من تركيا رسميا ورفضها السماح لأنقرة بتعيين سفير جديد لديها بسبب خلاف بدأ في مارس/ آذار 2017.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الهولندية إنه رغم المحادثات الأخيرة بين البلدين "لم نتفق على كيفية تطبيع العلاقات". وأضاف "طالما أن هولندا ليس لديها سفير في تركيا، فإنها لن تمنح إذنا لتسلم سفير تركي جديد مهامه في هولندا".

وأشار البيان إلى أنه تم إبلاغ القائم بالأعمال التركي في لاهاي بالرسالة، موضحا أن هذا يعني توقف المحادثات مع تركيا.

وتدهورت العلاقات بين تركيا وهولندا العام الماضي بعد منع الأخيرة وزيرة تركية من المشاركة في تجمع في روتردام عشية استفتاء بشأن التعديلات الدستورية في تركيا، ما تسبب في اندلاع تظاهرات في مدينة روتردام التي كان من المقرر عقد التجمع بها.

وفرقت شرطة مكافحة الشغب الهولندية المتظاهرين باستخدام خراطيم المياه، ما أثار غضب المسؤولين الأتراك الذين طلبوا اعتذارا من رئيس الوزراء الهولندي ومنعوا السفير الذي كان خارج البلاد وقتها من العودة الى تركيا.

المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

نتنياهو يلمح إلى دور إسرائيلي في اغتيال العالم الإيراني.. وترمب يدخل على الخط

العالم النووي البارز محسن فخري زادة (موافع التواصل)

إماراتي من "العائلة الحاكمة" يعتزم شراء حصة في نادٍ إسرائيلي معادٍ للعرب

مشجعو نادي بيتار القدس (موافع التواصل)

محكمة كندية تخفف عقوبة قاتل المصلين في أحد مساجد كيبيك

مسلمو كندا يؤدون صلاة الجنارة على قتلى هجوم بيسونيت على مسجد المركز الثقافي الإسلامي في كيبك (روتيرز)
الأكثر قراءة

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زادة قرب طهران (فيديو)

(الجزيرة)

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)