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سياسة|إيران

قوات الأمن الإيرانية تصيب وتعتقل رجلا حاول اقتحام مكتب الرئيس

الرئيس الإيراني حسن روحاني - أرشيفية
الرئيس الإيراني حسن روحاني - أرشيفية
5/2/2018

نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية (الإثنين) عن مسؤول كبير في العاصمة طهران قوله إن قوات الأمن أطلقت النار على رجل واعتقلته بعد محاولته اقتحام مبنى رئاسة الجمهورية.

وقال مساعد محافظ طهران للشؤون الأمنية محسن همداني إن إطلاق نار وقع على أبواب مبنى رئاسة الجمهورية في إيران اليوم الإثنين.

وأوضح المسؤول الأمني أن شخصا حاول اجتياز الحاجز الأمني في بوابة المقر الرئاسي لكنه واجه تحذيرا من رجال الامن.

وتابع أن رجال الأمن اضطروا إلى إطلاق النار على الشخص الذي اصيب في الحادث.

ولفت الى ان التحقيق جار للتعرف على هوية الجريح ودوافعه على القيام بهذا.

وتفرض قوات الأمن تدابير مشددة بالمنطقة التي يقع بها مكتب الرئيس الإيراني في شارع باستور بوسط طهران، والتي توجد فيها أيضا مؤسسات حكومية مهمة أخرى. 

المصدر : وكالات
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