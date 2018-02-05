البث الحي
سياسة|مصر

شاهد: وزارة الداخلية المصرية تطلق مسلسلا كارتونيا موجها للأطفال

5/2/2018

أثار مسلسل رسوم متحركة موجه للأطفال أطلقته وزارة الداخلية المصرية جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بعدما بثت حلقة اعتبرها كثيرون دعوة للأطفال إلى أن يكونوا "مخبرين".

وأطلقت وزارة الداخلية المسلسل الجديد "فطين وبلبل" أواخر شهر يناير/كانون الثاني، تحت شعار "إيدك في إيدنا نحمي عقل ولادنا".

ويظهر في الحلقة الثانية من المسلسل، التي تم بثها السبت، طفلان يراقبان جارين جديدين ويبلغان الشرطة بعد شكهما بهما، حيث تقوم الشرطة بالقبض على الساكنين الجديدين.

وانتقد العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا المسلسل معتبرين أنه يسعى لتجنيد الأطفال كمخبرين، دون أي اعتبارات تربوية للتعامل مع الأطفال صغار السن.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

نتنياهو يلمح إلى دور إسرائيلي في اغتيال العالم الإيراني.. وترمب يدخل على الخط

العالم النووي البارز محسن فخري زادة (موافع التواصل)

إماراتي من "العائلة الحاكمة" يعتزم شراء حصة في نادٍ إسرائيلي معادٍ للعرب

مشجعو نادي بيتار القدس (موافع التواصل)

محكمة كندية تخفف عقوبة قاتل المصلين في أحد مساجد كيبيك

مسلمو كندا يؤدون صلاة الجنارة على قتلى هجوم بيسونيت على مسجد المركز الثقافي الإسلامي في كيبك (روتيرز)
الأكثر قراءة

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زادة قرب طهران (فيديو)

(الجزيرة)

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)