شاهد: مسلح يطلق النار على مهاجرين وسط إيطاليا

احتجزت السلطات الإيطالية مسلحا يشتبه في تعاطفه مع اليمين المتطرف بعد أن أصاب 6 مهاجرين أفارقة في إطلاق نار من سيارة استمر لمدة ساعتين.

ونقل لوكا ترايني، 28 سنة، من مقر الدرك في وسط مدينة ماشيراتا، حيث جرى إطلاق النار، إلى سجن في مونتاكوتو، وظل المتهم محتجزا حيث حققت معه الشرطة في عدة تهم لمحاولة القتل بدافع "الكراهية والعنصرية".

وأعلن مسؤول في الشرطة الإيطالية (الأحد) أن المشتبه به "كان واضحا وعازما وعلى وعي تام بما قام به".

ورصدت كاميرات المراقبة في مكان الحادث، لحظة توقف سيارة ورجل يفتح النيران على المهاجرين الأفارقة عند مشارف ماشيراتا وسط إيطاليا.

وذكرت هيئة الاذاعة الايطالية أن المصابين تراوحت أعمارهم بين 22 و 33 عاما وكانوا من غانا وغامبيا ونيجيريا ومالي.

كما أظهرت لقطات الشرطة المشتبه في إطلاقه النار مع وشم النازيين الجدد على جبهته وعلم إيطالي حول رقبته أثناء اعتقاله. وقالت السلطات إن المشتبه به ليس له سجل إجرامي.

وخاض ترايني انتخابات مجلس المدينة على قائمة حزب رابطة الشمال المعادي للهجرة في الانتخابات المحلية العام الماضي في كوريدونيا لكنه خسر السباق، حسبما أكد الحزب.

ونقلت وكالة أنباء انسا عن أصدقائه قولهم إن ترايني كان منتميًا في السابق إلى أحزاب إيطالية متطرفة مثل حزب فورزا نوفا الفاشي وكاسابوند.

وجاء إطلاق النار بعد أيام من مقتل باميلا ماستروبيترو، 18 سنة، في المدينة وسط حملة انتخابية ساخنة في إيطاليا حيث الخطاب المعادي للأجانب بات عنصرًا رئيسيًا فيها.

وشهدت إيطاليا وصول مئات الآلاف من المهاجرين في السنوات الماضية إلى أراضيها في قوارب للمهاجرين عبر البحر المتوسط.