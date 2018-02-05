شاهد| مسؤولون إسرائيليون: فلسطيني يقتل إسرائيليا طعنا في مستوطنة

قال مسؤولون إسرائيليون إن فلسطينيا قتل رجلا إسرائيليا طعنا اليوم (الاثنين) في مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة.

ووقع الهجوم في مستوطنة أرييل إحدى أكبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وقال الجيش إن أحد ضباطه شاهد المهاجم وصدمه بسيارته لكن الفلسطيني تمكن من الفرار وبدأت القوات عملية للبحث عنه.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن الإسرائيلي توفي متأثرا بجراحه. وأعلن نتنياهو ذلك في اجتماع أسبوعي للمشرعين من حزب ليكود اليميني الذي ينتمي له.

وتصاعدت التوترات في الضفة الغربية منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل يوم السادس من ديسمبر/كانون الأول منحرفا عن سياسة انتهجتها الولايات المتحدة على مدى عقود تفيد بأن الوضع النهائي للقدس يجب أن يحدد في إطار مفاوضات سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في حرب عام 1967 ويريدها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم المستقبلية. وتعتبر إسرائيل القدس بشطريها عاصمة أبدية لها وهو ما لا يعترف به المجتمع الدولي.