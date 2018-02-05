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بدء محاكمة المتهم الرئيسي في هجمات باريس بعد صمته طوال عامين

صلاح عبد السلام، المتهم الرئيسي في هجمات باريس، كما صوره رسام أثناء محاكمته في بروكسل
صلاح عبد السلام، المتهم الرئيسي في هجمات باريس، كما صوره رسام أثناء محاكمته في بروكسل
5/2/2018

بدأت في العاصمة البلجيكية بروكسل (الإثنين) محاكمة المشتبه به الرئيسي الباقي على قيد الحياة في هجمات تنظيم الدولة الإسلامية عام 2015 على باريس.

ويواجه المتهم صلاح عبد السلام تهمة الشروع في قتل شرطي قبيل اعتقاله في بلجيكا قبل عامين.

ودخل عبد السلام (28 عاما) قاعة المحكمة في أول ظهور علني له منذ الهجمات التي قتل فيها 130 شخصا في باريس في نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

وبدا عبد السلام بشعر طويل ولحية، على عكس مظهره وقت القبض عليه بعد ذلك بأربعة أشهر، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية الحكومية.

ويأمل الفرنسيون أن يخرج عبد السلام عن صمته المستمر منذ أكثر من عامين عما حدث في الهجوم لكن هيئة الإذاعة والتلفزيون قالت إنه أبلغ المحكمة بأنه لن يجيب على أي أسئلة ورفض الوقوف عندما تلا القاضي الاتهامات الموجهة إليه.

المصدر : رويترز
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