البث الحي
سياسة|أستراليا

استقالة عمدة ملبورن وسط مزاعم بالتحرش الجنسي

عمدة ملبورن المستقيل، روبرت دويل
عمدة ملبورن المستقيل، روبرت دويل
5/2/2018

قالت وسائل إعلام أسترالية (الإثنين) إن عمدة ملبورن، روبرت دويل، اضطر الى ترك منصبه وسط ادعاءات بأنه تحرش جنسيًا واعتدى على زميلاته من أعضاء مجلس المدينة.

وفي العام الماضي، أدلت امرأتان من أعضاء المجلس بأقوال تتعلق بالتحرش الجنسي والاعتداء غير اللائق وسوء السلوك ضد دويل، وهو ما نفاه باستمرار.

واستقالت واحدة من أعضاء المجلس. كما تنحى دويل جانبًا في ديسمبر/كانون أول الماضي حينما بدأ تحقيقا في تلك المزاعم.

واستقال دويل في وقت متأخر من يوم الأحد، بعد يومين فقط من نقله إلى مستشفى محلي بسبب "تدهور صحي خطير" ناجم عن التوتر.

يذكر أن ملبورن ثاني أكبر مدينة في أستراليا ويعد مجلس المدينة بمثابة الحكومة المحلية الرئيسية.

ونقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس عن زوجته إيما باجبل كامبل قولها إن دويل كان "على شفا الانهيار".

وقال محاميه نيك روسكين "بعد الادعاءات التي ظهرت قبل 7 أسابيع، كان يمر بفترة يشعر بأنها تفتقر إلى أي شكل من مظاهر العدالة الطبيعية".

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
المزيد من سياسة

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

نتنياهو يلمح إلى دور إسرائيلي في اغتيال العالم الإيراني.. وترمب يدخل على الخط

العالم النووي البارز محسن فخري زادة (موافع التواصل)

إماراتي من "العائلة الحاكمة" يعتزم شراء حصة في نادٍ إسرائيلي معادٍ للعرب

مشجعو نادي بيتار القدس (موافع التواصل)

محكمة كندية تخفف عقوبة قاتل المصلين في أحد مساجد كيبيك

مسلمو كندا يؤدون صلاة الجنارة على قتلى هجوم بيسونيت على مسجد المركز الثقافي الإسلامي في كيبك (روتيرز)
الأكثر قراءة

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زادة قرب طهران (فيديو)

(الجزيرة)

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)