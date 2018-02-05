استقالة عمدة ملبورن وسط مزاعم بالتحرش الجنسي

قالت وسائل إعلام أسترالية (الإثنين) إن عمدة ملبورن، روبرت دويل، اضطر الى ترك منصبه وسط ادعاءات بأنه تحرش جنسيًا واعتدى على زميلاته من أعضاء مجلس المدينة.

وفي العام الماضي، أدلت امرأتان من أعضاء المجلس بأقوال تتعلق بالتحرش الجنسي والاعتداء غير اللائق وسوء السلوك ضد دويل، وهو ما نفاه باستمرار.

واستقالت واحدة من أعضاء المجلس. كما تنحى دويل جانبًا في ديسمبر/كانون أول الماضي حينما بدأ تحقيقا في تلك المزاعم.

واستقال دويل في وقت متأخر من يوم الأحد، بعد يومين فقط من نقله إلى مستشفى محلي بسبب "تدهور صحي خطير" ناجم عن التوتر.

يذكر أن ملبورن ثاني أكبر مدينة في أستراليا ويعد مجلس المدينة بمثابة الحكومة المحلية الرئيسية.

ونقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس عن زوجته إيما باجبل كامبل قولها إن دويل كان "على شفا الانهيار".

وقال محاميه نيك روسكين "بعد الادعاءات التي ظهرت قبل 7 أسابيع، كان يمر بفترة يشعر بأنها تفتقر إلى أي شكل من مظاهر العدالة الطبيعية".