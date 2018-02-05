ألمانيا تعتزم تعويض 25 ألف يهودي جزائري نجوا من الهولوكوست

للمرة الأولى، تعتزم ألمانيا تعويض مجموعة كبيرة من الناجين من محرقة النازية (الهولوكوست) المنحدرين من أصل جزائري.

وأعلنت منظمة "كليمز كونفرنس" المعنية بالعمل نيابة عن الناجين من الهولوكوست أو ورثة الضحايا على الحصول على تعويضات لهم، (الإثنين) في تل أبيب، أن الأمر يتعلق بنحو 25 ألف يهودي جزائري، يعيش معظمهم حاليًا في فرنسا، ونحو 3 آلاف و900 منهم في إسرائيل.

وبحسب بيانات المنظمة، فإنه من المخطط أن يحصل كل فرد من هؤلاء على تعويض تبلغ قيمته 2556 يورو تُدفع مرة واحدة.

وقالت متحدثة باسم المنظمة التي تأسست عام 1951 إن هذه نتيجة مفاوضات أجرتها المنظمة مع الحكومة الألمانية.

وبحسب البيانات، فإنه من المقرر أن يحصل على هذه التعويضات اليهود الذين عاشوا خلال الفترة من يوليو/تموز عام 1940 حتى نوفمبر/تشرين ثاني عام 1942 في الجزائر وعانوا من ملاحقة النازيين.

وقال جريج شنايدر نائب رئيس المنظمة "هذا اعتراف متأخر منذ فترة طويلة بمجموعة كبيرة من اليهود في الجزائر عانت من إجراءات معادية لليهود من حلفاء للنازية مثل النظام الفاشي".

وأضاف أن هذه المجموعة كانت تعاني من تضييقات في مجال التعليم والحياة السياسية والعمل، مشيرًا إلى أنه تم سحب الجنسية الفرنسية منهم وإقصاؤهم، فقط لأنهم يهود.