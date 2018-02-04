وزيرا خارجية ورئيسا مخابرات مصر والسودان يجتمعون بالقاهرة الخميس

يلتقي وزيرا خارجية مصر والسودان ورئيسا جهازي المخابرات العامة بالبلدين في القاهرة يوم الخميس لبحث العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن قضايا إقليمية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد في بيان إن "القاهرة سوف تستضيف يوم الخميس(المقبل) اجتماعا رباعيا لوزيري الخارجية ورئيسي جهازي المخابرات بمصر والسودان لبحث مسار العلاقات الثنائية بين البلدين والتنسيق بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف أن الاجتماع الرباعي سيسبقه اجتماع بين وزيري الخارجية واجتماع بين رئيسي جهازي المخابرات ويليه مؤتمر صحفي لوزيري الخارجية.

وشهدت الفترة الماضية توترا في العلاقات بين مصر والسودان استدعت الخرطوم على أثره سفيرها في القاهرة الشهر الماضي للتشاور بسبب نزاع البلدين على مثلث حلايب وشلاتين الحدودي وخلافات بشأن استخدام مياه نهر النيل.

ويطالب السودان بمثلث حلايب وشلاتين منذ العام 1958، وتقول القاهرة إنه أرض مصرية، ورفضت في 2016 بدء مفاوضات لتحديد الحق في السيادة على المنطقة أو اللجوء إلى التحكيم الدولي بشأنها.

لكن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتمع مع الرئيس السوداني عمر حسن البشير في أديس ابابا أواخر يناير/كانون الثاني على هامش قمة الاتحاد الأفريقي فيما بدا أنه تقارب جديد بين الدولتين.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية إن اجتماع الخميس في القاهرة سيعقد تنفيذا لتوجيهات أصدرها السيسي والبشير عقب محادثاتهما في أديس ابابا.

وأضاف أن الرئيسين اتفقا في أديس ابابا على إنشاء "آلية تشاورية رباعية بين وزارتي الخارجية وجهازي المخابرات العامة في البلدين، في إطار العلاقة الاستراتيجية التي تجمع بينهما".