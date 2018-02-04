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سياسة|السعودية

هيئة الأمر بالمعروف السعودية ترفض مطالبات بعدم إغلاق المحلات وقت الصلاة

4/2/2018

رفضت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية المطالبات، التي أطلقها عدد من النشطاء وكتاب الصحف في المملكة خلال الأشهر الماضية، والتي طالبت بعدم إغلاق المحلات وقت الصلاة.

وأصدر الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبد الرحمن السند (الأحـد) بيانا رد فيه على الدعوات التي تطالب بعدم إغلاق المحلات وقت الصلاة.

وذكر الشيخ الدكتور السند، في بيانه الذي وزع (الاحد) "من أعظم أعمال الملك عبد العزيز عند تأسيس المملكة أن جعل رجالاً يأمرون الناس في الأسواق العامة بأداء الصلاة، وحث الناس على ذلك، وسار على ذلك أبناؤه البررة وجرى عليه العمل إلى وقتنا هذا".

وأضاف: "من أعظم الأركان التي تقوم عليها الدولة المسلمة؛ إقامة الصلاة، لقوله تعالى "الَّذينَ إِن مَكَّنّاهُم فِي الأَرضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ وَأَمَروا بِالمَعروفِ وَنَهَوا عَنِ المُنكَرِ وَلِلَّهِ عاقِبَةُ الأُمور [الحج: 41]".

وكانت مطالبات قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعدم إغلاق المحلات التجارية بالسعودية في أوقات الصلاة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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