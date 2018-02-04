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نتنياهو: جيش إسرائيل هو "الأقوى" في الشرق الأوسط

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع سابق لحكومة الاحتلال (أرشيف)
رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع سابق لحكومة الاحتلال (أرشيف)
4/2/2018

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "جيش إسرائيل" هو "الأقوى" في الشرق الأوسط، واعتبر أن هذا "أمر جيد" نظرا لما تواجهه إسرائيل من تحديات.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عنه القول في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي (الأحد) "لدي لثقة كاملة في الجيش. الجيش الإسرائيلي هو أقوى جيش في الشرق الأوسط، ومن الجيد أنه كذلك لأننا نواجه تحديات كثيرة".

وقال إن إسرائيل لا تسعى للحرب، "ولكننا سنفعل كل ما يلزم للدفاع عن أنفسنا".

وقال إنه أوضح لقادة الولايات المتحدة وروسيا والدول الأوربية أنه بوجود إسرائيل في هذه المنطقة فإنها تشكل "الطرف الرئيسي في الشرق الأوسط الذي يقف في وجه تمدد (الإسلام المتطرف) الذي يقاد من قبل إيران وداعش، ويهدد العالم بأسره".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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