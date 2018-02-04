صحيفة: أمريكا اقترحت بناء قدس جديدة خاصة بالفلسطينيين

ذكرت صحيفة "الحياة" اللندنية، اليوم الأحد، أن القيادة الفلسطينية تلقت تفاصيل الخطة الأمريكية للسلام، وكشفت عن أنها تنص على إقامة "مدينة قدس جديدة للفلسطينيين".

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي غربي رفيع المستوى أن "فريق السلام الأمريكي نقل الخطة إلى الجانب الفلسطيني عبر طرف ثالث، وأبلغه بأن إسرائيل بنت مدينة قدس خاصة بها من خلال تطوير مجموعة قرى، وبناء أحياء جديدة، وأنه يمكن الفلسطينيين فعل الشيء ذاته، وبناء قدسهم".

وأضاف "من هنا جاءت فكرة أن تكون عاصمة الدولة الفلسطينية في بلدة أبو ديس بضواحي القدس".

ووفق المصدر، تنص الخطة على نقل الأحياء والضواحي والقرى العربية التي لا توجد فيها بؤر استيطانية إلى الجانب الفلسطيني، وإقامة ممر للفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، وتوفير حل إنساني للاجئين الفلسطينيين، وحل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) في فترة زمنية محددة.

وأوضح أن الخطة تقترح حلاً انتقالياً يتمثل في إقامة دولة فلسطينية على نحو نصف مساحة الضفة وكامل قطاع غزة، وبعض أحياء القدس وقراها، مع بقاء البلدة القديمة والأحياء المحيطة بها، مثل سلوان والشيخ جراح وجبل الزيتون، ضمن ما يسمى "القدس الإسرائيلية".

وقال إن إسرائيل استعدت للتنازل عن الأحياء المكتظة لتكون جزءاً من القدس الفلسطينية، مثل بيت حنينا وشعفاط ومخيمها وراس خميس وكفر عقب وغيرها.

ووفق الخطة، التي يقول مسؤولون أمريكيون إنها في المراحل الأخيرة، فإن الحدود والمستوطنات والأمن ستظل تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، لكن سيتم التفاوض عليها بعد إقامة الدولة الفلسطينية التي ستحظى باعتراف الولايات المتحدة وإسرائيل والعالم.

وكشف المصدر أن الرئيس محمود عباس قدّم رؤية بديلة إلى الجانب الأمريكي، من خلال الطرف الثالث، تنص على إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 على مراحل، مع تبادل أراضٍ يسمح لإسرائيل بضم الكتل الاستيطانية الرئيسة.

وقال "طلب عباس أن يتم الاتفاق على الحدود أولاً في مقابل الموافقة على إقامة دولة فلسطينية على مراحل"، إلا أن الجانب الأمريكي رفض العرض الفلسطيني على اعتبار أن الخطة للتطبيق وليست للتفاوض.

وأوضح "قال الأمريكيون للفلسطينيين: إما أن تأخذوا الخطة كما هي أو أن تتركوها كما هي".