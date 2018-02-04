شاهد: يهود وعرب يحتجون ضد اعتقال عهد التميمي

تجمع عشرات المتظاهرين (السبت) خارج سجن "حشرون" الذي تحتجز فيه المراهقة الفلسطينية عهد التميمي للاحتجاج على اعتقالها.

وقال المتظاهرون، وكثير منهم يهود إسرائيليون إضافة إلى عدد قليل من عرب إسرائيل، إنهم يطالبون أيضا بالحرية لجميع السجناء السياسيين.

وتحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي عهد التميمي منذ اعتقالها بعد ثلاثة أيام من تصويرها وهي تلكم جنديا وتركله عند مدخل منزل عائلتها في قرية في الضفة الغربية المحتلة في 15 ديسمبر/كانون الأول.

ووقعت المواجهة بعد ما وصفته إسرائيل بأنه هجوم برشق جنودها بالحجارة.