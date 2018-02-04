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سياسة|الولايات المتحدة

شاهد: مقتل اثنين وإصابة 70 في تصادم قطارين في أمريكا

4/2/2018

قال مكتب قائد شرطة مقاطعة ليكسينغتون في ولاية ساوث كارولاينا الأمريكية على تويتر إن قطارا تابعا لشركة أمتراك اصطدم بقطار شحن اليوم (الأحد) في ولاية ساوث كارولاينا.

وأسفر الحادث عن مقتل شخصين وإصابة 70 على الأقل.

وقالت أمتراك في بيان إن القطار كان يُقل 139 راكبا وثمانية من أفراد الطاقم وكان يتحرك بين نيويورك وميامي حينما اصطدم بقطار الشحن وخرج عن القضبان.

وأضاف البيان على موقع الشركة "قطار أمتراك رقم 91 الذي كان في طريقه بين نيويورك وميامي اصطدم بقطار شحن تابع لشركة (سي.إس.إكس) في حدود الساعة 2:35 صباحا في كيسي في ساوث كارولاينا. عربة المحرك وبعض عربات الركاب خرجت عن القضبان".

وقال مكتب قائد الشرطة إن كل الركاب غادروا القطار.

المصدر : رويترز
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