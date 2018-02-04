شاهد: قطار يخرج عن القضبان ويغلق طريقا رئيسيا بأوهايو

تسربت من قطار بضائع مادتي البروبان وأكسيد الزنك بعد خروجه عن القضبان، ما تسبب في إغلاق طريق سريع رئيسي، وفق ما ذكر مسؤولون بوزارة النقل في أوهايو الأمريكية، السبت.

وأضاف المسؤولون أن الطريق إس آر 39 أغلق في كلا الاتجاهين بين بيريزفيل ولودونفيل عقب خروج القطار عن القضبان في نحو الثالثة من صباح السبت.

كان القطار مشكلا من 135 عربة، وخرج ما لا يقل عن 14 منها عن القضبان، لتمتد على مسافة أكثر من 1.6 كيلومتر.

وقال المسؤولون إن اثنين من العاملين بالسكك الحديدية كانا على متن القطار، لكنهما لم يصابا بجروح. ولا يتهدد المنطقة أي خطر وشيك.

وأظهرت لقطات جوية عربات القطار التي خرجت عن مسارها وامتدت لمسافة نحو أكثر من كيلو ونصف كيلو متر، كما أظهرت اللقطات سيارات وأفراد إنقاذ.