شاهد: ثلوج بارتفاع "متر" تغطي سواحل كرواتيا

أغلقت الدروب والطرق السريعة المؤدية إلى المنتجعات السياحية الصيفية في كرواتيا، السبت، بعد تساقط كثيف للثلوج بلغ ارتفاعها حوالي المتر (3.2 قدم) على المناطق الساحلية خلال 24 ساعة.

وتلقى السكان نصائح بعدم مغادرة منازلهم حتى تتوقف العواصف الثلجية.

وانقطع التيار الكهربائي في حوالي 30 قرية بمنطقة رييكا وتناضل أطقم الخدمات للوصول إليها لإعادة التيار.

وصاحبت العواصف الثلجية رياح قوية هبت على ساحل دالماسيا، وجرى الإبلاغ عن تساقط ثلوج جاوزت 20 سنتيمترا (7.9 بوصة) بجوار شاطئ البحر.

وكان قد تم الإبلاغ عن وقوع أكثر من 200 حادث مروري في كرواتيا منذ ليلة الجمعة.

ووفقا لتوقعات الطقس، سوف تتحول العاصفة الثلجية إلى عاصفة ممطرة لكن درجات التحذير باللونين البرتقالي والأحمر للأحوال الجوية القاسية سوف تظل كما هي في جميع أنحاء البلاد.