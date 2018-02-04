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سياسة|مصر

المتحدث باسم عنان يرد على بيان الجيش المصري

رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق الفريق سامي عنان - أرشيفية
رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق الفريق سامي عنان - أرشيفية
4/2/2018

أصدر حازم حسني، المتحدث باسم الفريق سامي عنان، رئيس الأركان المصري الأسبق، بيانا رد فيه على بيان الجيش المصري حول المرشح الرئاسي المستبعد من كشوف الناخبين في سباق الرئاسة.

ونفى حسني في البيان أن يكون عنان قد ارتكب أية مخالفات بإعلانه اعتزام الترشح للرئاسة، مؤكدا أن ذلك لم يكن "إعلان ترشح" بل "إعلان اعتزام الترشح" موضحا أن ذلك كان مشروطا بموافقة القوات المسلحة على وقف استدعائه.

كما نفى حسني اتهام القوات المسلحة لعنان بالتحريض ومحاولة إحداث الوقيعة بين الشعب والجيش، مشيرا إلى أن بيان اعتزام الترشح "كان حريصا على الإعلاء من شأن القوات المسلحة المصرية لا الحط منه"، منوها إلى ضرورة الفصل بين منصب الرئيس والقوات المسلحة، قائلا "فالرئيس المنتهية ولايته ليس هو الجيش، ولا الجيش هو شخص الرئيس المنتهية ولايته".

وأوضح حسني أن عنان لم يحرر أية أوراق رسمية تفيد بإنهاء خدمته في القوات المسلحة، ردا على اتهام بيان الجيش لعنان بالتزوير، كاشفا أن أسماء جميع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة تم تسجيلها بمعرفة وزارة الدفاع نفسها سنة 2012 بما مكنهم جميعاً من الإدلاء بأصواتهم في ذلك الحين في الاستحقاقات الانتخابية.

واختتم حسني البيان بالقول أن عنان "لم يرتكب من المخالفات ما ارتكبه الرئيس الحالي (عبد الفتاح السيسي)"، مشيرا إلى حديث الأخير عن طموحاته السياسية ورغبته في الوصول لمنصب رئيس الجمهورية، وحديثه بالزي العسكري في شؤون سياسية في مناسبات عدة.

ويعد هذا أول بيان يصدر من المتحدث باسم عنان منذ استدعاء الجيش للأخير من أجل التحقيق معه فيما وصف بـ"تجاوزات ومخالفات" ارتكبها عنان على خلفية إعلان عزمه الترشح في انتخابات الرئاسة "كونه لا يزال عسكريًا".

كما يأتي بعد أيام من إعلان محامي عنان عن وجود الأخير بالسجن الحربي بالقاهرة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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