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سياسة|إيران

إيران تسجن "جاسوسا نوويا" عمل لحساب أمريكا ودولة أوربية

محكمة إيرانية
محكمة إيرانية
4/2/2018

قال الموقع الإخباري للسلطة القضائية في إيران اليوم (الأحد) إن محكمة إيرانية قضت بالسجن ست سنوات على شخص لقيامه ببيع معلومات عن برنامجها النووي إلى الولايات المتحدة ودولة أوربية.

وقال عباس جعفري دولت آبادي مدعي طهران لموقع ميزان إن الشخص المدان التقى تسع مرات مع عملاء أمريكيين وأوربيين لتسليم معلومات "عن العقوبات والمسائل النووية" وتلقى مبالغ مالية غير محددة في المقابل.

وأضاف "صدر الحكم على هذا الشخص بالسجن ست سنوات وإعادة الأموال ومصادرتها".

وفي ديسمبر/كانون الأول، قال دولت عبادي إن المحكمة العليا أيدت حكما بإعدام أحمد رضا جلالي وهو أكاديمي إيراني كان يعيش في السويد أدين بتقديم معلومات إلى إسرائيل لمساعدتها في اغتيال عدد من العلماء النوويين البارزين.

وقتل أربعة علماء على الأقل بين 2010 و2012 فيما قالت طهران إنها عمليات اغتيال تستهدف تخريب جهودها لإنتاج طاقة نووية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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