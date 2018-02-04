إسرائيل تمنح وضعا قانونيا لموقع استيطاني بعد قتل مستوطن في هجوم

منحت إسرائيل وضعا قانونيا اليوم الأحد لموقع استيطاني بالضفة الغربية المحتلة لم يكن مصرحا به ردا على هجوم بالرصاص نفذه فلسطينيون الشهر الماضي وأسفر عن مقتل أحد السكان.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن قرار منح التصريح بأثر رجعي لبناء موقع حفات جلعاد الذي تسكنه 50 أسرة يهدف إلى "السماح باستمرار الحياة الطبيعية هناك".

وتعتبر أغلب الدول المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وهي الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 والتي يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية عليها، غير قانونية.

ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي بالإجماع على القرار. ودان مسؤولون فلسطينيون الخطوة.

وقال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لرويترز "نتنياهو يحاول تثبيت وقائع على الأرض. الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس كله غير شرعي لا يوجد استيطان شرعي وآخر غير شرعي".

وفي التاسع من يناير كانون الثاني قتل الحاخام رازيئيل شيفح، وهو من سكان حفات جلعاد، برصاص أطلق من مركبة أثناء توجهه لمنزله.