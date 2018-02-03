البث الحي
سياسة

محمود.. قصة معاناة طفل سوري أحرقته براميل النظام ينتظر العلاج

الطفل السوري محمود مع والده
الطفل السوري محمود مع والده
3/2/2018

لم يعد الطفل السوري محمود الحسين (7 أعوام)، يحلم سوى بأن تنتهي آلامه الشديدة جراء حروق أصابته، إثر استهداف النظام السوري لمنزله وسط البلاد، بالبراميل المتفجرة.

بدأت حكاية الطفل الحسين، قبل عام ونصف العام، عندما ألقت مروحيات النظام السوري براميلها المتفجرة على منزله في محافظة حماة وسط البلاد، ما أدى إلى انهياره وإصابة الطفل بحروق، نقل على إثرها للعلاج في تركيا.

وخضع محمود، لمرحلة علاجية في المستشفى الجامعي التابع لجامعة "جوقور أوفا" بولاية أضنة جنوبي تركيا، استمرت 14 شهرا متواصلا، أُجريت له خلالها 4 عمليات جراحية.

غير أن محمود، يحتاج الآن، إلى عملية تجميل، تزيل عن وجهه التشوهات والكدمات الناجمة عن الاحتراق، الأمر الذي تعجز عنه أسرته القاطنة في منزل مؤجر أصلا، ولا تستطيع تغطية حتى مصاريف أدويته الحالية.

ومما يزيد من بؤس الطفل محمود وأسرته، أنه لا يستطيع الخروج للشارع إلا بعد ارتداء قناع يقيه أشعة الشمس، التي تضرّه كثيرا، كما أنه لا يستطيع إغلاق فمه وعينه اليمنى، بسبب الحروق.

وقال خالد الحسين، والد الطفل محمود، إن إحدى قريباته وابنته تعرضتا أيضا للحروق في ذات الانفجار.

وأوضح أنه دخل إلى تركيا بمساعدة الجيش وطواقم الهلال الأحمر التركيين، وأضاف "خرج ولدي من المستشفى غير أن وجهه ما يزال يعاني من آثار الحروق العميقة، كما أنه لا يريد الخروج للشارع بهذه الصورة".

ومضى قائلا "لا نستطيع شراء الأدوية التي وصفها لنا الطبيب بسبب قلة حيلتنا".

ووجّه الأب المكلوم، دعوة للجمعيات والمؤسسات الإغاثية لمساعدته في إجراء عملية تجميل لولده لتعود إليه ابتسامته الجميلة التي عهدها سابقا.

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

نتنياهو يلمح إلى دور إسرائيلي في اغتيال العالم الإيراني.. وترمب يدخل على الخط

العالم النووي البارز محسن فخري زادة (موافع التواصل)

إماراتي من "العائلة الحاكمة" يعتزم شراء حصة في نادٍ إسرائيلي معادٍ للعرب

مشجعو نادي بيتار القدس (موافع التواصل)

محكمة كندية تخفف عقوبة قاتل المصلين في أحد مساجد كيبيك

مسلمو كندا يؤدون صلاة الجنارة على قتلى هجوم بيسونيت على مسجد المركز الثقافي الإسلامي في كيبك (روتيرز)
الأكثر قراءة

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زادة قرب طهران (فيديو)

(الجزيرة)