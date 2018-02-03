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سياسة|ألمانيا

محكمة ألمانية تأمر مسجدا بوقف رفع أذان الجمعة في مكبرات الصوت

مسجد في العاصمة الألمانية برلين - أرشيفية
مسجد في العاصمة الألمانية برلين - أرشيفية
2/2/2018

أمرت محكمة ألمانية مسجدا في شمال غرب البلاد بعدم رفع أذان صلاة الجمعة عبر مكبرات الصوت في الوقت الراهن، بعد أن أيدت اعتراضا قانونيا من زوجين يعيشان على بعد نحو كيلومتر من المسجد.

وخلصت محكمة جلزنكيرشن الإدارية إلى أن بلدة أور-إركنشفيك لم تفحص طلبا قدمه السكان المسلمون في 2013 كما ينبغي، لكن متحدثا باسم المحكمة قال (الجمعة) إن ذلك لا يمنع المسجد من تقديم طلب جديد.

ودفع الزوجان المسيحيان بأن رفع الأذان ينتهك حقوقهم الدينية.

ويزداد الشعور المناهض للمسلمين والتأييد لسياسيات مناهضة للهجرة في الكثير من المناطق الألمانية بعد تدفق ما يزيد على مليون مهاجر من العراق وسوريا ودول أخرى ذات أغلبية مسلمة على البلاد بدءا من 2015.

وقال حسين تورغت، وهو مسؤول بارز في المسجد المعني بالحكم، إن قرار المحكمة مخيب للآمال.

وقال: "الأذان يستمر لدقيقتين فقط في حوالي الساعة الواحدة ظهرا أيام الجمعة فقط… لم نتلقّ أبدا أي شكاوى، ولدينا جيران ألمان أقرب كثيرا ربما على بعد عشرة أمتار فقط".

المصدر : رويترز
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