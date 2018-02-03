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سياسة|كوريا الشمالية

كوريا الشمالية ترسل أسلحة إلى سوريا وميانمار

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
3/2/2018

ذكر تقرير سري أعده مراقبون مستقلون من الأمم المتحدة أن كوريا الشمالية انتهكت عقوبات مفروضة من المنظمة الدولية وجنت 200 مليون دولار في 2017 من صادرات سلع محظورة.

واتهم التقرير بيونغ يانغ بإرسال أسلحة إلى سوريا وميانمار.

وقال التقرير الموجه إلى لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي واطلعت عليه رويترز الجمعة إن كوريا الشمالية أرسلت شحنات من الفحم لموانئ في دول تشمل روسيا والصين وكوريا الجنوبية وماليزيا وفيتنام باستخدام أوراق مزورة أظهرت دولا أخرى مثل روسيا والصين كدولة المنشأ للشحنة بدلا من كوريا الشمالية.

ولم ترد بعثة كوريا الشمالية في الأمم المتحدة على طلب للتعليق على التقرير. وقالت روسيا والصين مرارا إنهما تطبقان عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية.

وقال المراقبون في التقرير إنهم حققوا في تعاون قائم في مجال الصواريخ الباليستية بما يشمل أكثر من 40 شحنة لم يتم الإبلاغ عنها من كوريا الشمالية بين عامي 2012 و2017 إلى مركز الدراسات والأبحاث العلمية السوري الذي يشرف على برنامج الأسلحة الكيماوية في البلاد.

ولم ترد البعثة السورية لدى الأمم المتحدة على طلب للتعليق على التقرير.

المصدر : رويترز
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