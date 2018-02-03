شاهد: احتجاجات في الهند وإندونيسيا ضد تسييس الحج

نظمت "الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين" وقفة احتجاجية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، للمطالبة بإشراك الدول والمؤسسات الإسلامية في إدارة المشاعر المقدسة.

وندد المشاركون في الوقفة، التي نظمت أمام السفارة السعودية في جاكرتا، بإدارة السعودية للحرمين ووصفوها بالفاشلة.

ورفع المحتجون لافتات مناوئة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي وصفوه بأنه ديكتاتور يَصنع إسلاما جديدا يسلب فيه المسلمين حقوقهم المكفولة.

وفي العاصمة الهندية نيودلهي نـَـظمت "الحملة العالمية لمنع تسييس المشاعر المقدسة"، وعددٌ من علماء المسلمين، إضافة إلى مجلس مشايخ الهند، مظاهرة بالقرب من مقر السِفارة السعودية رفضا لتسييس السلطات السعودية للمشاعر المقدسة.

وهتف المشاركون ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وسياسة الرياض التي تحرم مسلمين من أداء الشعائر.