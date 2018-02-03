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سياسة|سوريا

شاهد: إسقاط طائرة حربية روسية بريف إدلب

3/2/2018

أعلنت المعارضة السورية المسلحة أنها تمكنت، السبت، من إسقاط طائرة حربية تابعة لجيش النظام السوري في ريف إدلب الشرقي.

وقال المتحدث باسم جيش النصر (أحد فصائل الجيش السوري الحر)، محمد راشد، لمراسل الأناضول، إن مضادات الطائرات التابعة لفصيله أسقطت طائرة حربية من طراز سوخوي (SU 25) أثناء استعدادها لقصف منطقة سراقب في ريف إدلب الشرقي.

وأضاف راشد أن الطائرة التي تم إسقاطها تابعة للنظام، وكانت تستعد لقصف منطقة سراقب في ريف إدلب الشرقي.

وأشار المتحدث أن المنطقة تتعرض للقصف الجوي منذ أسابيع.

وانتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لقائد الطائرة وهو يقفز منها بالمظلة قبيل سقوطها، ولم يعرف بعد مصيره. لكن وزارة الدفاع الروسية أعلنت مقتل الطيار بعد تحطم الطائرة.

فيما قالت مصادر لرويترز إن المعارضة أسرت طيارا روسيا واحدا بعد تعرضه لإصابة بالغة.

وهذه هي أول طائرة حربية روسية يتم إسقاطها من قبل فصائل المعارضة السورية. 

وتصعد قوات النظام السوري في الأيام الأخيرة قصفها لمناطق عدة في شمال غرب سوريا. وأسفر القصف الجوي قبل يومين عن مقتل خمسة مدنيين في مدينة سراقب.

المصدر : وكالات
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