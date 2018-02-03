برلماني صومالي يتهم المخابرات الإماراتية بتدبير محاولة لاغتياله

اتهم رئيس لجنة الشؤون الدستورية في مجلسيْ الشعب والشيوخ في الصومال النائب عبد حسن عوالي قَيْبْدِيْدْ المخابرات الإماراتية بـ"محاولة اغتياله".

وقال " قيبديد"، خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة مقديشو اليوم (السبت) إن "الاستخبارات من دولة الإمارات حاولت قتلي عن طريق قوات حكومية صومالية تم تدريبها في المعسكرات التي تشرف عليها دولة الإمارات".

وأضاف " قيبديد" الذي يترأس لجنة مراجعة الدستور البرلمانية، أنه نجا من هذه "المحاولة الفاشلة التي نفذتها الأجهزة الاستخباراتية لدولة الإمارات، لكنها خلقت الذعر في نفوس عائلتي".

وعقب المداهمة، شكلت الحكومة الصومالية، لجنة حكومية للكشف عن الجهات التي تقف وراء استهداف منزل " قيبديد"، من دون الإعلان عن أية نتائج حتى مساء اليوم.

فيما دان رئيس البلاد محمد عبد الله فرماجو، عبر تغريدة على حسابه بـ"تويتر" في وقت سابق، عملية المداهمة.

كما اعتقلت السلطات الأمنية الصومالية آنذاك، أكثر من 15 جنديا بالشرطة بتهمة "التورط" في مداهمة منزل النائب، دون إصدار أي قرار ضدهم حتى اليوم.

وتشرف الإمارات، على مراكز تدريب عسكرية أنشأتها في حي "هدن" بمقديشو، للمساهمة في إعادة بناء القدرات العسكرية الصومالية.

ودعا " قيبديد"، خلال المؤتمر، مجلسي البرلمان (الشيوخ والشعب) إلى "تشكيل لجنة مستقلة للبحث في محاولة الاغتيال".

وحذر من "توسع نطاق هذه المحاولات (محاولات الاغتيال) لجميع الشخصيات العاملة في السلك الحكومي، مالم توقف هذه العمليات بشكل صارم"، مشيرا إلى أنها ستؤثر سلبا على الجهود الحكومية في البلاد.